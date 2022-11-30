طلاب جامعة كفر الشيخ يشيدون بمبادرة «دكان الفرحة»: «تحيا مصر دائما وأبدا»

أشاد العديد من طلاب جامعة كفر الشيخ، بمبادرة «دكان الفرحة»، التي أطلقها صندوق «تحيا مصر»، لتوفير 25 ألف قطعة ملابس جديدة، وأحذية، وإكسسوارات لصالح 5 آلاف من طلاب الجامعة.

وأعرب العديد من الطلاب عن بالغ سعادتهم بمبادرة «دكان الفرحة» التي تم تدشينها لأول مرة في شهر أبريل عام 2019م، وتعمل بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية، ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

«مبادرة دكان الفرحة أدخلت الفرحة والسرور على قلوبنا جميعاً، طالبات كتير استلموا مستلزمات الزواج، وأجهزة تعويضية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان تم تكريم الطلاب المتفوقين من جميع كليات الجامعة»، بهذه الكلمات بدأت هند مسعد، إحدى طالبات جامعة كفر الشيخ، حديثها لـ«الوطن».

وأضافت «مسعد»، «في ضمن المبادرة معرض ملابس وأحذية مجانية بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري، وعدد من الشركات، وكلها حاجات جديدة وحلوة أوي، وبنشكر صندوق تحيا مصر على المبادرة الجميلة دي، وتحيا مصر دائماً وأبداً».

جامعة كفر الشيخ حريصة على القيام بدورها المجتمعي

ومن جانبه، عبَّر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته للمشاركة في فعاليات ومبادرات تُقدم يد العون للفئات المختلفة، وتوفر لهم حياة كريمة، وإدخال البهجة والسعادة، موجهاً الشكر لصندوق «تحيا مصر» على ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن، مشيراً إلى أن جامعة كفر الشيخ حريصة على القيام بدورها المجتمعي، وتسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

جدير بالذكر، أن صندوق «تحيا مصر» افتتح معرض «دكان الفرحة» بجامعة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري وعدد من الشركات، وعدد من مستوردي الماركات العالمية للملابس، حيث يوفر المعرض 25 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية واكسسوارات لصالح 5 آلاف من طلاب الجامعة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام لمنح الطلاب فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجاناً.