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السيسي في جولة تفقدية بمجمع مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء بعد افتتاحه

كتب:

محمد عزالدين
11:53 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مجمع مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، بعد افتتاحه.

الأحدث من نوعه على مستوى العالم

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، إذ يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلًا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مصنع الرمال السوداء إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تُعظّم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.

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