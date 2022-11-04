رئيس المصرية للتعدين لـ«مصر تستطيع»: نفذنا 6 مصانع جرانيت ورخام

قال اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن الشركة تقوم بالعديد من الأنشطة في مجال التعدين من خلال بعض الوحدات الإنتاجية الخاصة باستخراج الخامات التعدينية وتكسيرها وتعظيم الاستفادة القصوى من القيمة المضافة لها من خلال إدخالها في مختلف الصناعات، بالإضافة لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية بشكل كامل.

6 مصانع في جميع أنحاء الجمهورية

وأوضح «شفيق» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن الشركة نفذت العديد من مصانع الرخام والجرانيت بإجمالي 6 مصانع في جميع أنحاء الجمهورية من أجل التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل والتنافس في السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، لافتا إلى ان الشركة تدير وتعطي حق الاستغلال للمستثمرين لحوالي 4000 محجر حتى الآن، والمستثمرين من بينهم شركات مدنية والجميع له الحق في الحصول على ترخيص للعمل بالملاحات والمحاجر طبقا للقانون.

الخريطة الاستثمارية والمحجرية

وأشار رئيس الشركة، إلى أن المستثمر أو من يرغب في التقديم لترخيص المحاجر يمكنه التقدم من خلال البوابة الإلكترونية للشركة والتي تتضمن تعريفا كاملا بالشركة وأنشطتها ومهماها والخريطة الاستثمارية والمحجرية للشركة والتي تتضمن جميع المحاجر التقديم عليها، وبعدها يبحث المستثمر عن نوع المادة المحجرية التي يرغب في الاستثمار بها، وبعدها يتم التقديم وفور وصول التصديق على المحضر يتم التواصل مع المستثمر للاستلام وبدء العمل، كما أن التقديم متاح أيضا من خلال الشركة بشكل مباشر وبعدها يتم مخاطبة الجهات المعنية للحصول على الموافقة بما يحقق للمستثمر منظومة الشباك الواحد.