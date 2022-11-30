إنشاء وتجديد 11 ملعبا في مطروح بالتعاون مع «الشباب والرياضة»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الموافقة على إدراج إنشاء 5 ملاعب خماسية وملعب إكليرك لأول مرة بالمدينة، بالإضافة الى إحلال وتجديد 5 ملاعب خماسية أخرى في 10 مراكز شباب بعدد من مدن المحافظة، ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الشباب والرياضة ودعم البنية التحتية للمنشآت الشبابية بالمحافظة، في إطار الجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الوزارة لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح خاصة في مجال الشباب والرياضة مع توفير الدعم اللازم لزيادة أعداد ملاعب ومراكز الشباب والرياضة وصولًا إلى جميع المناطق بالمحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.

5 ملاعب خماسية

وصرح الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح في بيان، أن هذه الملاعب تنفذ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وجرى الانتهاء من إسناد تنفيذ إنشاء 5 ملاعب خماسية بمراكز شباب السلام وأبو شروف بمدينة سيوة، والزهراء بقرية 29 والقادسية بقرية 22 بمدينة الحمام، وشباب آبار نوح بمدينة مرسى مطروح.

أول ملعب إكليرك في مطروح

وأضاف أنه لأول مرة سيجري إنشاء ملعب إكليرك متعدد الألعاب بمطروح، وذلك بمركز شباب الهلال، وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تم الموافقة كذلك على إدراج إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمراكز شباب كلا من الدائرة الخضراء بمدينة الضبعة، ومركز شباب النجيلة بمدينة النجيلة ومركزي شباب أبو سبيحة ومطروح.