ملاعب ومعاهد وطرق جديدة هدية لأهالي مطروح في عيد المحافظة القومي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تحتفل بعيدها القومي اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الاحتفالات هذا العام بدأت بإيقاد الشعلة بالأمس، وسط فرحة الأهالي والموسيقى العسكرية ومشاركة طلاب المدارس والجامعات.

افتتاح ملعب خماسي لخدمة أهالي المساكن الجديدة

وأضاف محافظ مطروح خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «سيتم وضع حجر الأساس لمشروعات تعود بالنفع العام على الأهالي وخدمتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فقد افتتحنا ملعبا خماسيا لخدمة أهالي المساكن الجديدة ومعهدا أزهريا للفتيات على مساحة تتخطى حاجز الـ3 آلاف متر، بتكلفة 29 مليون جنيه بدعم الأزهر الشريف».

افتتاح طريق الفنان علي حميدة

وتابع «شعيب»: «لدينا المزيد من الافتتاحات في مجال الشباب والرياضة، مثل افتتاح مركز شباب زويدة في براني ومركز شباب آخر في الضبعة»، مشيرًا إلى أن المحافظة ستشهد افتتاح طريق الفنان علي حميدة بطول 10 كم لعمل سيولة مرورية وبخاصة في فصل الصيف.

افتتاح المدخل الغربي لمدينة الضبعة

وأشار إلى أنه جرى افتتاح المدخل الغربي لمدينة الضبعة وسيتم افتتاح مدخلها الشرقي لها للتيسير على المواطنين، أما في مجال الصحة سيتم افتتاح وحدتي صحة، والافتتاح التجريبي لمستشفى السلوم ومستشفى براني المركزي، تمهيدا للافتتاح الرئيسي.

افتتاح المرحلة الأولى لرؤوس حجز الأمواج على شاطئ الأبيض

ولفت محافظ مطروح، إلى افتتاح المرحلة الأولى لرؤوس حجز الأمواج على شاطئ الأبيض منعا لتآكل الشاطئ، كما سيتم وضع حجر أساس المرحلة الثانية لحماية الشاطئ بالكامل بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وإدارة حماية الشواطئ.