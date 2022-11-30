إحدى منظمات كأس العالم بقطر تحكي تجربتها: تطوعت من 2014 وأصبحت عضوا بالفيفا

قالت أسماء ناجح، إحدى منظمات بطولة كأس العالم بقطر 2022، إن رحلتها مع التطوع بدأت في عام 2014، بدولة كأس العالم لكرة اليد بقطر، حيث كانت مقيمة هناك، وكانت جزءً من برنامج التطوع، ثم تطوعت في عدد كبير من البطولات حتى أصبحت عضو تنظيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»: «شاركت في تنظيم كأس العالم للأندية عامين متتالين، وكأس العرب، وبطولة العالم لكرة الشاطئ، وبطولة العالم لألعاب القوى بمشاركة البطلة بسنت حميدة والبطل محمد سالم، وكنت مصاحبة للوفد المصري».

«ناجح» شاركت بعدة أنشطة تطوعية

وأضافت «ناجح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «أنا مشاركة في عدة أنشطة تطوعية، لكنني في الوقت الحالي عضو تنظيمي في فيفا، في البداية كنت واحدة من ضمن المنظمين الذين يجرون المقابلات الشخصية لاختيار المتطوعين، اخترنا نحو 25 ألف متطوعا، وتقدم أكثر من مليون شخص، ونختار المتطوعين وفقا لعدة أسس، منها إجادة اللغة الإنجليزية، ويشترط التفرغ، بالإضافة إلى مهارات تواصل عالية، كما يتم تدريب وتطوير وتأهيل المتقدمين للتطوع».

«ناجح» التقت شخصيات مهمة بسبب طبيعة عملي

وتابعت إحدى منظمات بطولة كأس العالم بقطر 2022: «التقيت عددا من الشخصيات المهمة بسبب طبيعة عملي، وتواصلت بالأمس مع كابتن حسن شحاتة، كان ذلك شيئا رائعا للغاية، لأن للشخص المصري أهميته والكل كان مهتما به هنا، واستقبلت عدد من الشخصيات الهامة مثل الحكم كولينا ورونالدو وميسي».