جدول مباريات كأس العالم اليوم.. 7 منتخبات تبحث عن فرصة لدور الـ16

بعد تأهل منتخبات «هولندا، وفرنسا، والبرازيل، والبرتغال، وأمريكا، وغانا»، ما زالت تصفيات دور مجموعات كأس العالم 2022، تشهد العديد من المفاجآت بين المنتخبات المشاركة.

ومع اقتراب تصفيات دور الـ32، بدأت تتضح معالم المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الـ16 من مونديال 2022، وتشهد مباريات اليوم المزيد من السخونة والإثارة الكروية، بين 7 منتخبات فقط من المشاركين اليوم، حيث ما زالت بعض المنتخبات المشاركة اليوم، تأمل في اقتناص بطاقة التأهل، وهي «السعودية، وتونس، والأرجنتين، والمكسيك، والدنمارك، وبولند»، عدا المنتخب الفرنسي الذي حصل بالفعل على بطاقة تأهله في وقت مبكر، بفوزه فى أول مبارتين بدور الـ32.

جدول مباريات كأس العالم اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة في كأس العالم 2022، ما يلي.

مباريات المجموعة الثالثة

- بولندا ضد الأرجنتين، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- السعودية ضد المكسيك، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

مباريات المجموعة الرابعة

- تونس ضد فرنسا، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

- أستراليا ضد الدنمارك، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات دور الـ16

وتبدأ مباريات دور الـ16 في مونديال 2022 السبت المقبل، وتستمر حتى 6 ديسمبر، بمواجهة بين هولندا والولايات المتحدة، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.