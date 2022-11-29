مواعيد مباريات كأس العالم غدا.. وتردد القنوات الناقلة

تشتد المنافسة في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر بين مختلف المنتخبات، خاصة مع اقتراب انتهاء دوري المجموعات وحسم الصعود أو الخروج في الجولة الأخيرة، لذا يترقب العديد من الأشخاص آخر جولة في دوري المجموعات بين العديد من المنتخبات.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز مواعيد مباريات كأس العالم غدا الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، وفقا لما جرى الإعلان عنه رسميا.

مواعيد مباريات كأس العالم غدا

أستراليا - الدنمارك

يواجه منتخب أستراليا نظيره الدنماركي في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، على استاد الجنوب بالدوحة- قطر.

تونس - فرنسا

ينطلق لقاء منتخب فرنسا وتونس المهم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت تونس والمغرب، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الثالثة مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

مباراة بولندا والأرجنتين

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بولندا والأرجنتين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت قطر والسعودية.

مباراة السعودية والمكسيك

يُواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، غدا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت المغرب، ويسعى فيه المنتخب السعودي للفوز في هذا اللقاء من أجل مواصلة رحلته في كأس العالم 2022.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وبدأت منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر الأحد، الموافق 20 نوفمبر بمواجهة قوية جمعت بين منتخبَي قطر والإكوادور في افتتاح المونديال، وتستمر المسابقة حتى الأحد 18 ديسمبر.