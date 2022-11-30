الأرصاد: مصر لن تتأثر بالسيول والتقلبات الجوية الموجودة بدول الجوار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، تتكون الظاهرة الجوية المؤثرة خاصة مع هدوء سرعات الرياح خلال فترات الصباح، وهي الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ويصاحبها انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، مشددة على ضرورة توخي الحذر من سائقي المركبات والمسافرين على الطرق بالصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، والقيادة بهدوء تام مع الالتزام بكافة تعليمات المرور.

أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستنحصر ببعض المناطق منها جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين، وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، مؤكدة وجود استقرار بالأحوال الجوية طوال الـ 72 ساعة القادمة، مع زيادة بفترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تزايد بفرص سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع المقبل، إذ سيشهد الأحد المقبل سقوط أمطار على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ولكن ستكون غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

مصر آمنة من التقلبات الجوية الموجودة بلبنان والجزيرة العربية

وأشارت إلى أن أغلب دول الجوار كالجزيرة العربية ولبنان تشهد سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى سيول، إذ أن هذه التقلبات الجوية أحد السمات الرئيسية لفصل الخريف، موضحة أن التغيرات المناخية جعلت التقلبات الجوية أكثر عنفًا، إذ أن حالات عدم الاستقرار أصبحت مؤثرة على دول العالم كافة، لافتة إلى إمكانية أن تشهد مصر مثل هذه التقلبات الجوية إلا أنها ستختلف من منطقة إلى أخرى، حيث إن كيفية الأمطار وصورتها تختلف من بلد لأخرى، لتقتصر التقلبات الجوية بجمهورية مصر العربية على تقلبات بدرجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، خاصة مع تبدل الدفء الذي سيشعر به المواطنين بالنهار لبرودة خلال فترات الليل.

وشددت على الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، إذ أن الفترات الأولى من الصباح ستكون الأجواء الشتوية شديدة البرودة.