أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة بنسبة 30% على حلايب وشلاتين

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ تشهد البلاد طقس غائم جزئي على جميع الأنحاء ما عدا جنوب الصعيد يكون الجو مشمس.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفق توقعات خبراء الأرصاد التي أعلنتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن أماكن سقوط الأمطار غدا تنحصر على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إذ تكون خفيفة بنسبة 30% خاصة على حلايب وشلاتين.

وتتكون في الساعات المبكرة من الصباح الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس التي تشهدها البلاد، قال بيان هيئة الأرصاد إنه يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على على جنوبي سيناء والصعيد، أما خلال ساعات الليل يكون مائل للبرودة على جميع الأنحاء ما عدا شمال الصعيد يكون لطيف.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس غدا الأربعاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 15

- العاصمة الإدارية 24 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 24 - 16

- دمنهور 23 - 15

- كفر الشيخ 23 - 16

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 25 - 15

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 24 - 16

- شبين الكوم 24 - 15

- طنطا 23 - 15

- شلاتين 30 - 20

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 15

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 20 - 09

- سيوة 23 - 10

- العريش 22 - 16

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 16

- كاترين 19 - 07

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 23 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 24 - 14

- حلايب 27 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 28 - 18

- مرسى علم 28 - 20

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 24 - 11

- أسيوط 25 - 11

- سوهاج 26 - 12

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 15

- أسوان 29 - 15

- الوادي الجديد 27 - 13

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 26 - 20