«الأرصاد»: سيول جدة غير وارد تكرارها في مصر خلال الـ48 ساعة المقبلة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة: «سيول جدة لا يمكن أن تحدث في مصر خلال الـ48 ساعة اللي جايه ولكن تتأثر مصر بدءا من الغد بامتداد منخفض جوي».

سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأضاف «شاهين»، أن المنخفض الجوي الذي تأثرت به السعودية يحتوي على رياح محملة بكميات من الرطوبة، وأدى لسقوط أمطار غزيرة، وبالنسبة لمصر امتداد هذه الكتلة الجوية تؤدي لأمطار خفيفة ومتوسطة فقط، كما أن هذا المنخفض الجوي يتزامن مع منخفض آخر قادم من البحر المتوسط ويسمح بفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

فرص الأمطار في القاهرة خفيفة غدًا

وأشار مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار في القاهرة خفيفة غدًا على فترات متقطعة، ويستمر هذا المنخفض الجوي حتى الثلاثاء المقبل، وفرص الأمطار لا ترتقى إلى الشكل الموجود في السعودية.