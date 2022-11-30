حالة الطقس اليوم في مصر.. خريفي لطيف وتراجع فرص سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنّ طقس اليوم خريفي مستقر على أغلب الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة نهارا لتسود الأجواء المعتدلة، بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الشرقية، وتراجع المنخفض الجو البارد في طبقات الجو العليا، الذي كان سببا في تكاثر السحب على السواحل الشرقية للبلاد وجنوب البحر الأحمر بنسب كبيرة خلال الـ72 ساعة الماضية، وتتراجع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ الطقس يصبح مائلا للبرودة، مع استمرار ظهور الشبورة المائية صباحا، والتي تستمر حتى التاسعة صباحا على الأقل، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 16

- العاصمة الإدارية 24 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 23 - 16

- دمنهور 23 - 16

- كفر الشيخ 23 - 16

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 24 - 18

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 30 - 22

- الإسكندرية 23 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 15

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 20 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20