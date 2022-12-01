سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الخميس 1 ديسمبر

استقرت أسعار الدواجن والبيض منذ عدة أيام، حيث سجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم نفس الأسعار دون تغيير في الأسواق اليوم الخميس، خاصة بعد طرح الحكومة المصرية كميات من البيض بأسعار مدعمة بأقل من سعر السوق المحلي.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلي، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، والدكتور عبدالعزيز السيد، وخلال جولة على بعض الأسواق المحلية، في السطور التالية:

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض في المزرعة استقرت في الأسواق المحلية اليوم الخميس.

أضاف «السيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة بنحو 65 جنيهًا ليباع في السوق المحلي بنحو 72 جنيهًا.

كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 66 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 90 جنيهًا في المحلات التجارية.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

ووصل سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة اليوم، إلى نحو 70 جنيهًا للأحمر، وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 69 جنيها، وذلك في الكرتونة التي تضم 30 بيضة.

سعر البيض في المحال التجارية

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية بين 70 و75 جنيهًا، والأحمر بين 70 و85 جنيها.