سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

تحرك سعر طبق كرتونة البيض في الأسواق المحلية، بشكل طفيف بسبب زيادة الطلب على الأنواع المختلفة، وطرحت الحكومة المصرية كميات من البيض بأسعار مدعمة بأقل من سعر السوق المحلي.

وفيما يلي، نعرض سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلي، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، وخلال جولة على بعض الأسواق المحلية، في السطور التالية:

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض في المزرعة استقرت في الأسواق المحلية، حيث تباع سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة بنحو 65 جنيهًا ليباع في السوق المحلي بنحو 72 جنيهًا.

بينما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 67 جنيهًا في المزرعة، ليباع في السوق المحلي بسعر 75 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 90 جنيهًا في المحلات التجارية.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

ووصل سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة، 70 جنيهًا للأحمر، و69 جنيها للأبيض، وذلك في الكرتونة التي تضم 30 بيضة.

سعر البيض في المحال التجارية

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية بين 70 و75 جنيهًا، والأحمر بين 70 و85 جنيها.