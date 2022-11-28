سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الإثنين.. الأحمر بـ68 جنيها

استقر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين، في السوق المحلية، بفضل ثباتها في المزارع، فضلًا عن ثبات أسعار الفراخ ومشتقاتها التي تتباع داخل المزرعة بـ33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ 40 و41 جنيهًا.

واليوم الإثنين، تقدم «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلية، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، وخلال جولة في بعض الأسواق المحلية، في السطور التالية:

سعر طبق البيض اليوم

انخفضت أسعار البيض في المزرعة الأمر الذي أدي للانخفاض بالتبعية في السوق المحلية، ليصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة إلى نحو 62 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا، وفق تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة ل«الوطن».

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 90 جنيهًا، مقابل 95 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 68 جنيهًا، مقابل 73 جنيهًا الأسبوع الماضي.

أما عن سعر البيض في المحال التجارية، فتراوح سعر الأبيض في المحال التجارية بين 70 و80 جنيهًا، والأحمر بين 75 و85 جنيها.

البيض في منافذ وزارة الزراعة

ووصل سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة، إلى 67 جنيهًا للأحمر، و66 جنيهًا للأبيض، وذلك في الكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة.