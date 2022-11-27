سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022

انخفض سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في السوق المحلي بنحو 5 جنيهات في سعر الطبق المكون من 30 بيضة، وذلك في جميع أنواعه ما بين الأبيض والأحمر والبلدي، ويأتي هذا الانخفاض عقب طرح وزارة الزراعة لكميات من البيض في منافذ البيع الحكومية.

تقدم بوابة «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلي، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، وخلال جولة على بعض الأسواق المحلية، في السطور التالية:

سعر طبق البيض اليوم

وأعلن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض أسعار البيض في المزرعة الأمر الذي أدي للانخفاض بالتبعية في السوق المحلي، حيث تباع سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة بنحو 65 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا.

بينما سجلت متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 68 جنيهًا، مقابل 73 جنيهًا الأسبوع الماضي بينما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 90 جنيهًا، مقابل 95 جنيها الأسبوع الماضي.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

سجلت سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة، 68 جنيهًا للأحمر، و65 جنيها للأبيض، وذلك في الكرتونة التي تضم 30 بيضة.

سعر البيض في المحال التجارية

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية بين 70 و80 جنيهًا، والأحمر بين 75 و85 جنيها.