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القبض على 59 تاجر مخدرات وأسلحة في حملة للأمن العام بالجيزة

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه حملة أمنية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- 

ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش– طبنجة- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 5 متهمين.

ضبط عدد 52 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (10 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2,660 كيلو جرام لمخدر الشادو- 1,805 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1,995 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,608 لمخدر البودر- 764 جرام لمخدر الآيس- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 54 متهم.

تنفيذ عدد 11479 حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد 37 سلاح أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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