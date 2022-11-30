القبض على 59 تاجر مخدرات وأسلحة في حملة للأمن العام بالجيزة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه حملة أمنية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش– طبنجة- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 5 متهمين.

ضبط عدد 52 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (10 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2,660 كيلو جرام لمخدر الشادو- 1,805 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1,995 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,608 لمخدر البودر- 764 جرام لمخدر الآيس- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 54 متهم.

تنفيذ عدد 11479 حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد 37 سلاح أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.