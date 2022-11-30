تنفيذ 86 ألف حكم قضائي وضبط 132 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 151 متهما، وتنفيذ 86540 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب 8 حوادث متنوعة.

ضبط 320 قضية مواد مخدرة

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 320 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 356 متهما ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 33,305 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 61,270 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 10,938 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,250 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 7,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 3,891 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 984 جراما، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 147 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 130 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام، و2887 قرصا مخدرا.

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، فجرى ضبط 25 متهما هاربا، و16 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 237 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 18575 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.