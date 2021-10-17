العثور على رشاش و6 بنادق آلية داخل شقة مسجل خطر بالمرج

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على رشاش و6 بنادق داخل شقة مسجل خطر في المرج.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وعُثر بداخل الشقة محل سكنه على «رشاش جرينوف - 6 بنادق آلية - كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - دبشك خشبي خاص ببندقية - 24 خزينة - سلاح أبيض».

الاتجار في المخدرات والأسلحة

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الإتجار، وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، باتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون العقوبات

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.