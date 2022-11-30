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النائب علاء عابد يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني (صور)

كتب:

محمد يوسف
04:58 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
النائب علاء عابد مع رئيس مجلس النواب الاردني

النائب علاء عابد مع رئيس مجلس النواب الاردني

هنأ النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الدكتور أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني.

كما تقدم النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، بالتهنئه والشكر والتقدير للدكتور أحمد الصفدي، وجميع أعضاء مجلس النواب الأردني، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما وجه النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، تحية شكر وتقدير للملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والممتدة عبر التاريخ.

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