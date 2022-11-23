نائب رئيس البرلمان العربي: مشروعات النقل يجب أن تحظى باهتمام الوزراء العرب

أشاد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتصريحات الفريق كامل الوزير التي أعلن فيها أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في كل المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل.

خطة للتعاون مع السودان

وأكد أن مصر تنفذ خطة للتعاون مع السودان لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسرا للتواصل بين شعبي البلدين وكذلك مشروع الربط السككي الذي انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.

وأضاف أن المشروعات الجارية تشمل تنفيذ المرحلة «ح»، من مشروع القطار السريع «السخنة - مطروح» بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويمكن أن تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككي بين الدول العربية في شمال أفريقيا، أما المرحلة الثانية من المشروع فتربط بين شمال مصر وجنوبها بما يسهم في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان.

تعاون وثيق مع الأشقاء في الأردن والعراق

كما أشاد «عابد» في بيان صحفي، اليوم، بتأكيد الفريق كامل الوزير بأن هناك تعاوناً وثيقاً مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي، وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات المهمة والتعاون والتطور الذي يشهده قطاع النقل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الاستثمار بمشروعات النقل المختلفة وأنه يتطلع إلى العمل على تعزيز الربط مع دول المغرب العربي من خلال دراسة إحياء مشروعات الربط بين دول شمال أفريقيا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

وأكد النائب علاء عابد على الأهمية الكبيرة للتعاون مع جميع الدول العربية في مجال النقل مشيراً الى أن هذا المجال يجب أن يحتل أولوية قصوى لدى جميع وزراء النقل العرب لأنه البداية الحقيقية لتحقيق حلم الوحدة العربية والتنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الامة العربية.

وأعلن أن النقل البحري يحظى باهتمام خاص من قبل وزارة النقل من خلال رفع كفاءة الموانئ الحالية وإنشاء موانئ جديدة بطاقة استيعابية ضخمة تتجاوب مع طموحات مصر لتصبح مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد النائب علاء عابد الحرص الكبير من البرلمان العربي ولجان النقل والمواصلات بمختلف البرلمانات العربية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لوزراء النقل العرب من أجل تنفيذ مشروعات الربط والتكامل العربي في مختلف مشروعات النقل والمواصلات مؤكداً الأهمية الكبرى لهذه المشروعات الذي سيكون لها دورها الكبير في دعم الاقتصاد والتكامل والتعاون الاقتصادي الحقيقي بين جميع الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، جاءت خلال كلمته أمام اجتماع الدورة العادية رقم 35 لمجلس وزراء النقل العرب.