«العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» لقناة الحياة: قرار البرلمان الأوروبي عن مصر «ضغط سياسي»

قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بجنيف، إن التقارير الحقوقية التي تصدر عن أداء حقوق الإنسان في مصر من جانب الاتحاد الأوروبي مازالت تحمل وجهات نظر كثيرة، كما أنها تستخدم في كثير من الأوقات كورقة للضغط السياسي.

نصري: إصدار نحو 6 تقارير سنوية

وأضاف «نصري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر لم يكن الأول، إذ يوجد نحو 6 تقارير سنوية من منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وجميعها تحمل نفس المعنى والهجوم على الدولة المصرية.

نصري: التقارير جميعها بيكون فيها تصيد لبعض الأخطاء

واستطرد: «التقارير جميعها بيكون فيها تصيد لبعض الأخطاء، وبيضخموا الأحداث ويغفلوا حجم تحسينات كبيرة طرأ على مدار الـ5 سنوات الأخيرة، واللي أفهمه إن التقارير دي تحمل نقد بناء، لكن الهجوم بهذا الشكل أمر غير مقبول».

وأوضح أنه يجب الرد على مثل تلك التقارير من الدبلوماسية المصرية سواء على مستوى البعثات أو البيانات، متابعا: «لازم نرد على مثل تلك القرارات أو البيانات بشكل رسمي وغير رسمي، مع التنسيق بين الجهتين».