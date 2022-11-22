«البرلمان العربي» يهنئ ولي العهد البحريني بتعيينه رئيسا للوزراء

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

مبادرات واستراتيجيات ترفع اسم البحرين

وأكد «العسومي»، أنّ تجديد الثقة الملكية السامية بتكليف ولي العهد بحمل مهام رئاسة مجلس الوزراء، تأكيد على النجاحات الكبيرة التي حققها من إنجازاتٍ كبيرة جعلت مملكة البحرين نموذجًا رائدًا في كل المجالات، وإبراز وجه جديد للمملكة من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي رفعت اسم المملكة عاليًا في المحافل العربية والإقليمية والدولية، في ظل النهضة الحضارية والمسيرة التنموية الشاملة تحت القيادة الرشيدة للبلاد، ورؤيته المستنيرة الثاقبة ببصيرة القائد الذي دشن مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير والتحديث، وترجمة الحكومة الموقرة بقيادته، هذه الرؤية الملكية إلى إنجازات مشرفة على أرض الواقع حتى وصلت مملكة البحرين إلى مستويات متقدمة ومكانة مرموقة في تحقيق التنمية المستدامة، وترسخت مبادئ الأمن والاستقرار وتعززت جهود التنمية والتقدم الشامل على أساس قاعدة قوية وصلبة وأساس راسخ لبناء مستقبل مشرق للوطن ولأبنائه.

وأعرب العسومي لسموه عن تقدير واعتزاز البرلمان العربي للدور الكبير لمملكة البحرين، في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال تبني مملكة البحرين، وحكومتها الرشيدة لسياسة خارجية، عزّزت مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فعّال في ترسيخ علاقات أخوية قوية ومتميزة مع كافة الدول العربية ودعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي، مؤكدًا دعم ومساندة البرلمان العربي لسموه ولكل ما يتبناه من سياسات وبرامج لرفعة وعزة مملكة البحرين وشعبها العزيز.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن فخره واعتزازه لما شهدته مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، من نمو وازدهار وترسيخ أسس وركائز دولة المؤسسات والقانون ، داعياً الله عزّ وجل أن يحفظه، وأن يوفقه لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية، والتطلعات والطموحات، في سبيل خير وعزة ورفعة مملكة البحرين في ظل قيادته.