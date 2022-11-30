تدشين معمودية بالإسكندرية تزامنا مع عيد القديس أغريغوريوس (صور)

احتفلت كنيسة العذراء مريم والأنبا بولا والأنبا أنطونيوس والقديس أغريغوريوس العجائبي بمنطقة الحرمين التابعة لقطاع المنتزة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعيد شفيع الكنيسة القديس أغريغوريوس العجائبي، حيث أنها الكنيسة الوحيدة على اسم هذا القديس على مستوى الكرازة المرقسية.

وتجمع شعب الكنيسة لمدة 3 أيام هي فترة نهضة القديس أغريغوريوس العجائبي، التي شملت ألحان ومدائح مختلفة بالإضافة إلى زفة العيد وعظة روحية يومية، اختتمها القمص رويس مرقص، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية السابق، خلال ليلة العيد، مساء أمس الثلاثاء وسط فرحة أبناء الكنيسة.

تدشين معمودية ورسامة شمامسة

أجواء العيد اختتمت بقداس الهي ترأسه الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزة بالإسكندرية، وسط حضور شعبي اليوم، إذ دشن معمودية، وعمد طفلين، بالإضافة إلى رسامة شمامسة جدد برتبة ابسلطس، وترقية آخرين إلى رتبتي «اغنسطس، ابذياكون».

الكنيسة الوحيدة بتسم القديس أغريغوريوس العجائبي

وقال القس بافلي جاد، راعي الكنيسة، إنها الكنيسة الوحيدة التي أطلق اسم القديس اغريغوريوس العجائبي على مذبحها، وذلك على مستوى كنائس الكرازة المرقسية.

وأضاف راعي الكنيسة لـ«الوطن»، أن القديس اغريغوريوس العجائبي، هو أحد قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من قديسي القرن الثالث الميلادي، الذي ذاع سيطه بمعجزاته وفضائله وقتما كان أسقف قيصرية.