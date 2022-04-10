قوافل وصل الخير تصل الإسكندرية وتبدأ من كنيسة القديسة مارينا بهيج

تواصل قوافل «وصل الخير» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وصولها إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية في المناطق النائية، إذ أعلنت «حياة كريمة» وصولها إلى محافظة الإسكندرية، موضحة أن عملية توزيع كراتين المواد الغذائية ضمن القافلة، تمت من خلال كنيسة القديسة مارينا بهيج، وجرى توزيع صناديق المواد الغذائية على المستحقين.

تعاون بين التحالف الوطني و«حياة كريمة» لتوزع قوافل وصل الخير

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلق علهيا مبادرة القرن، أن قوافل وصل الخير انطلقت في ربوع مصر كافة، من أجل تحقيق الحياة الكريمة للفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأشارت في بيان سابق، إلى أن قوافل وصل الخير «حملة المليون كرتونة»، تأتي في إطار عقيدتها بالدور الاجتماعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر فقرًا، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح من أجل توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، مؤكدة أن التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يأتي من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمانًا لوصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة المليون

وكانت مؤسسة حياة كريمة، كشفت عن النجاحات التي حققتها القوافل منذ انطلاقها، إذ تمنكنت قوافل «وصل الخير» من توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية من العدد المستهدف للحملة وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ضمن حملة «المليون كرتونة»، من خلال فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم 850 فرقة في محافظات الجمهورية كافة، بإجمالي تخطي 9000 متطوع.

وجرى التوزيع في 24 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، الوادي الجديد، ومطروح».