النواب يبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.. ومطالبات باستمرار «نموذج 10»

تبدأ لجان الإسكان والمجتمعات العمرانية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل ولعدة أيام ،مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة ومشروعي قانونين لكلا من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش حول ذات الموضوع، وكان مجلس الشيوخ قد انتهى من الموافقة النهائية على مشروع القانون.

مراجعة الأحوزة العمرانية لإتمام التصالح

أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بحاجة لمزيد من المراجعة الشاملة لتحقيق الهدف المرجو منه وهو إتمام عمليات التصالح في مخالفات البناء ،مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في عملية التصالح دون الأخلال بالسلامة الإنشائية أو التعدي على حرم النيل أو مناطق الآثار.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار «درويش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنَّ هناك بعض الأمور تحتاج إلى التدقيق في المناقشة قبل إحالة مشروع القانون للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته، ومن أبرزها اعتماد نطاق التصالح للحيز العمراني بعد اعتماده من اللجنة الفنية المشكلة من التخطيط العمراني والمساحة المدنية.

استمرار العمل بـ«نموذج 10» للتصالح

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة استمرار العمل بـ«نموذج 10» كرخصة تسمح بالإحلال والتجديد والتعلية لضمان تحقيق الهدف المرجو من القانون الجديد في عمليات التصالح.

إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وشدد «درويش» على بعض الأمور المحمودة التي تميز مشروع القانون بعد انتهاء مجلس الشيوخ من الموافقة عليه، ومنها إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بمشاركة بين وزارتي التنمية المحلية و وزارة الإسكان، واصفًا الأمر بـ«المحمود».

التصالح في مخالفات الجبانات

وتابع أنَّ التصالح في مخالفات الجبانات الخاصة أيضا من الأمور المهمة التي تسببت في مشكلات عديدة في السنوات الماضية ،دفعت البعض إلى البناء فوق الجبانات ونقل رفات الموتى وعظامهم إلى الغرفة العلوية بالجبانة لإتاحة مساحة لدفن المتوفى الجديد، قائلًا إنَّ هذا الأمر تشهده كثير من القرى بالمحافظات المختلفة.