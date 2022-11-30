خبير اقتصادي: الرئيس السيسي أطلق مبادرة «إبدأ» دعما لرجال الصناعة والمستثمرين

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تسعى إلى أن يكون لديها زيادة في التنافسية، لزيادة عدد المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، موضحا أن عملية إصلاح الهيكل الاقتصادي، ساعد على مرونة الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي تحسنت العديد من المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «extra news»، مع الإعلامية دانا مدحت، أن هناك العديد من المبادرات التي قدمتها الدولة لتحفيز المرحلة الاقتصادية ومنها، مبادرة «إبدأ»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رمضان 2022، لتكون دعما لكثير من رجال الصناعة والمستثمرين.

التغيرات العالمية أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم

أضاف الخبير الاقتصادي، أن خلال الفترة الأخيرة، شهد العالم العديد من التغيرات العالمية، التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم وخاصة مصر، موضحا أن تلك الأزمات، أثرت على مصر من خلال ارتفاع المؤشرات التضخمية للاقتصاد المصري، وبالتالي هناك اجتماعات مستمرة بين الحكومة والأجهزة التنفيذية، للوقوف على حركة التغيرات العالمية، سواء في أسواق البترول، سلاسل الإمداد، خلال جائحة كورونا، أو عن طريق زيادة التنافسية للدخول في الاستثمارات الأجنبية.

العديد من الدول الأوربية تأثرت بشكل كبير

وتابع بدرة، أن لكل دولة وفقا لقدراتها الاقتصادية والمالية تتعامل مع الأزمات الاقتصادية الخاصة بها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول الأوربية، التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أن مصر تأثرت منذ تداعيات 2011، وبالتالي فإن الإصلاح الاقتصادي، يعمل على إنقاذ اقتصاد مصر من تداعيات السنوات الماضية، بالإضافة إلى تداعيات التغير العالمي في الاقتصاد، جراء الأزمة.