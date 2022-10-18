هبة واصل: مشروعات البنية التحتية قللت تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على مصر

قال الدكتورة هبة واصل، الرئيس التنفيذي الإقليمي للموارد البشرية بالبنك العقاري المصري العربي، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية، ولا يجب أن ننسى ما تعرضت له الدولة المصرية في أعقاب 2011، وما ترتب عليه من آثار ونتائج اقتصادية جعلتنا نوصف مصر وقتها بأنها كانت شبه دولة، وهو ما ترتب عليها على الفور المزيد من الإنفاق على التوسعات والبنية التحتية والعديد من المشروعات الاقتصادية، ما عاد بالنفع على المواطن وقلل تأثر مصر بالأزمات العالمية.

الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على مصر

وأضافت «واصل»، خلال جلسة نقاشية بعنوان «كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟» في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من نتائج اقتصادية أثر على مصر، موضحة في الوقت ذاته، أن الإصلاح الاقتصادي ساعد في وصول مصر لشكل مختلف تمامًا على ما كانت عليه في عام 2011، مؤكدة أن الأزمات المتلاحقة جعلتنا نعرض روشتة أمام الجميع ونلقي الضوء عليها عن إنفاقات الدولة المصرية، من أجل أن تكون هناك شراكة بين الدولة المصرية والمواطن.

على المواطنين تحديد أولوياتهم في الإنفاق

وأوضحت أنه يجب على المواطن أن يعلم أن قيمة الإنفاق على المشروعات وما جرى في الدولة يعود بشكل مباشر أو غير مباشر بالنفع على الدولة المصرية والمواطن، مناشدة المواطنين في الوقت ذاته بالعمل على تحديد أولوياتهم في الإنفاق: «حان الوقت أن يكون هناك وعي للمواطن للمشاركة في حل تلك الأزمة، ونلقي الضوء على ما يجب أن يكون، ومعرفة الروشتة الاقتصادية للدولة»، مؤكدة أن الدولة تسعى بكل السبل للعمل على زيادة الإنتاج واتخاذ إجراءات اجتماعية وقرارات عديدة لصالح المواطن.