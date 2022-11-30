بعد تطويره.. رصيف عباس يستقبل أول سفينة صب سائل بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن رصيف عباس استقبل أول سفينة صب سائل بعد الانتهاء من تطويره، كما تم تفريغ 4028 طن إيثيلين بمحطة الصب السائل الجديدة بميناء غرب بورسعيد، في إطار رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير الموانئ التابعة لها لاستقبال أجيال السفن العملاقة، وتعزيز تنافسيتها،

رصيف عباس على مساحة 15657 متر

وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة Orchid Madeira، بحمولة 4028 طن من مادة الإيثيلين، التي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد.

السفينة قادمة من الكويت

ويبدأ رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره في استقبال سفن المواد البتروكيماوية للشركة، وتعد السفينة أولى سفن الصب السائل التي تدخل الرصيف بعد تنفيذ أعمال التطوير قادمة من ميناء شويخ بالكويت ومتجهة إلى ميناء اسكندرون بتركيا.

وفي هذا السياق، قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد من الأرصفة التي شهدت أعمال تطوير بالتوازي مع الأعمال التي تتم بالموانئ التابعة للهيئة، لتعظيم الاستفادة من موقع هذه الموانئ فضلاً عن رفع كفائتها.

الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير رصيف عباس

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير رصيف عباس من إجمالي طول 670 متر ليصل الغاطس إلى 17 متر؛ ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل وهذا يعني اكتمال جاهزيته لاستقبال سفن المواد السائلة الخاصة بمحطة الصب الجديدة لشركة نيوهورايزون، وكذا استقبال سفن الصب الجاف الأقماح الخاصة بالشركة العامة للصوامع والتخزين.

يذكر أن شركة نيوهورايزون تانك ترمينال هي شركة متخصصة في تصنيع البتروكيماويات، وتداولها وإنتاجها، وتم إنشاء غرفتي محابس على الرصيف بطاقة تخزينية 51163 متر مكعب لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 ألف طن سنويا.

بدء عمليات التفريغ على الرصيف بعد تطوير

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات التفريغ على الرصيف بعد تطويره مما يعزز قدرته على استقبال السفن الذي يأتي انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة لها.