«بكين»: إبعاد سفينة أمريكية اخترقت المياه الإقليمية بالقرب من بحر الصين الجنوبي

أعلنت «بكين»، إبعاد سفينة أمريكية اخترقت بشكل غير قانوني المياه بالقرب من «بحر الصين الجنوبي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الجيش الصيني: أعمال «واشنطن» تمثل تهديدا لسيادة بلادنا واستقرارها

وأشار الجيش الصيني، إلى رصد سفينة حربية جنوب البحر وقام بإبعادها، مضيفا أن أعمال «واشنطن» تمثل تهديدا لسيادة بلادنا واستقرارها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتتبادل «بكين» و«واشنطن» الاتهامات بأن الجانب الآخر يعمد الى عسكرة «بحر الصين الجنوبي».

وتصاعدت في الآونة الأخيرة التوترات في «بحر الصين الجنوبي»، الذي يشهد نزاع دول مطلة عليه «الصين-فيتنام-الفلبين-تايوان-ماليزيا-بروناي» حول مناطق منه، فيما عززت «بكين» تحديدا ادعاءاتها بالسيادة على أجزاء واسعة من البحر عن طريق تشييد الجزر الاصطناعية فيه، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي 18 نوفمبر الجاري، دعا الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، بروناي والأعضاء الآخرين في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، إلى العمل معا لتحويل «بحر الصين الجنوبي» إلى بحر من السلام والصداقة.