معلومات عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

بعد فترة طويلة من التحضيرات والتجهيزات، تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، غدا بمدينة جدة السعودية، ومن المقرر أن تمتد فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري.

أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي

- يهدف المهرجان، ليكون ملتقى صناع الأفلام والفنّانين والجماهير بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما والنجوم من مختلف دول العالم، وذلك فضلاً عن الورش والندوات المقامة ضمن فعالياته.

- استقرت إدارة المهرجان، على أن يكون فيلم الافتتاح «سيأخذ ديلويل العروس»، من إخراج أديتيا شوبرا، ويُعرض الفيلم الكلاسيكي المؤثّر على مدى الأجيال في ثقافة عشاق السينما الهندية، لتبدأ معه 10 أيام من العروض السينمائية والحفلات الموسيقية.

يسرا تحصل على جائزة اليُسر الفخرية الذهبية

- استقرت إدارة المهرجان على عدد من المكرمين، إذ ستحصل الفنانة يسرا على جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، إلى جانب المخرج البريطاني الشهير جاى ريتشى، والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان، تقديراً لإسهاماته المتميزة فى صناعة الأفلام.

- يعرض المهرجان خلال هذه الدورة 131 فيلماً تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، من 61 دولة بلغات متعددة، تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة، وينافس خلال المسابقة الأساسية، التي أطلق عليها اسم «مسابقة البحر الأحمر»، 15 فيلماً، لمخرجين مخضرمين ومواهب جديدة.

- تتنافس الأفلام للفوز بجوائز اليسر، التي أُطلقت احتفاءً بالجرأة والإبداع فى الأعمال السينمائية، إذ ستراعى لجنة التحكيم في اختياراتها الأعمال المتميزة بقصصها الإبداعية التي تفتح آفاقاً واسعة للسينما لتعرض أفكاراً ورؤى وثقافات جديدة، بحسب بيان المهرجان.