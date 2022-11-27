مهرجان البحر الأحمر السينمائي يستضيف المخرج العالمي بلوكا جوادانيينو

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، مشاركة المخرج العالمي الشهير لوكا جوادانيينو في جلسة حوار مع الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير «العظام وكل شيء» في دورة المهرجان هذا العام والتي تعقد في مدينة جدة.

وسيناقش المخرج الإيطالي المرشح لجائزة الأوسكار، خلال مهرجان البحر الأحمر، مسيرته المهنية المضيئة خلال الجلسة التي ستقام في 2 ديسمبر في سينما فوكس في ريد سي مول، كما سيتحدث عن تاريخه السينمائي اللامع وأفلامه الشهيرة مثل «دفقة كبيرة»، و«نادني باسمك»، و«صاسبيريا». كما سيناقش لوكس فيلمه الأخير «بونز آند أول» والذي سيتم عرضه مساء يوم 2 ديسمبر في المهرجان.

عرض خاص لفيلم «العظام وكل شيء»

وتدور أحداث فيلم «العظام وكل شيء» حول قصة الفتاة مارين؛ الشّابة المُهمّشة التي تكافح سطوتي الحياة والمجتمع، في أولى تجاربها الغرامية مع لي؛ الشابّ الهائم والتائه الذي يفتقر لأدنى حقوقه، ومع انسجامهم على نحو فريد؛ حيث يقرر الاثنان التجوال سويَّا ضمن مغامرة تمرّ بكواليس الواقع الأمريكي الخفيّ تحت إدارة رونالد ريغان، وتتقاطع مع ماضيهم المريع، ومع مقاومتهم لكلّ الظروف؛ تسوقهم الأقدار إلى موقف مصيري يختبر علاقتهم إلى الأبد.

معلومات عن الفيلم

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم من سيناريو ديفيد كاججانتش المقتبس من رواية كاميل دي انجليس، ومن إنتاج إم جي إم ستوديوز (شركة تابعة لأمازون) وتوزيع يونايتد أرتيستز رليسينغ في الولايات المتحدة وفيجين ديستريبيوشن في إيطاليا، وورنر براذرز بيكتشرز في باقي أنحاء العالم.

وتعليقًا على استضافة المخرج الشهير لوكا جوادانيينو في المهرجان، صرح محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قائلاً «في كل فيلم من أفلامه، يتحدى جوادانيينو كل التوقعات ويدفع حدود رواية القصص وصناعة الأفلام إلى آفاق غير محدودة».

وتابع: يعد فيلم لوكا جوادانيينو الأخير «العظام وكل شيء» خير شاهد على مهارته السينمائية في الإخراج وقدرته على توسيع مدارك جمهوره، فنحن فخورون باستضافة المخرج الكبير وعرض فيلمه الأخير في المهرجان والذي نحرص من خلاله على تسليط الضوء على المهارات المتميزة والأفلام العالمية الرائدة.

موعد المهرجان

ويقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، ويعرض 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.