بلقيس تشدو بأجمل أغانيها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تحيي الفنانة بلقيس حفلا غنائيا كبيرا في الخامس من شهر ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية على هامش فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية.

بلقيس أحيت حفلا غنائيا في دولة الإمارات العربية على مسرح المجاز بالشارقة، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور من بينها ميدلي مصري بغناء «الغزالة رايقة و مزاجنجي و دبلوماسي»، ولأول مرة شاركت بلقيس أحد جمهورها من الحاضرين للحفل الغناء بعد أن طلب صعوده على خشبة المسرح.

بلقيس تشدو في قطر يوم 6 ديسمبر

من المقرر، أن تشدو بلقيس خلال شهر ديسمبر المقبل حفل يوم 6 ديسمبر ضمن مهرجان إريفيا قطر (ميدل بيست) على هامش مونديال كأس العالم.

واختار معرض HIA hub المقام بمدينة الرياض بالمملكة السعودية الفنانة لقيس للمشاركة ضمن فاعلياته يوم 9 ديسمبر للتحدث عن الفن والموسيقى وعالم الموضة.

وحتى الآن لم يجرى الإعلان النهائي عن إحياء بلقيس لحفل نهائي كأس العالم المقام حالياً في الدوحه، وهو ما سيكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبة.

بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم Light The Sky مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمه رياض.