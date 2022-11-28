مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن تكريم الفنانة «يسرا» في دورته الثانية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن تكريم نجمة السينما المصرية «يسرا»، بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية، في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان بمدينة جدة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر.

وستحصل الفنانة يسرا على الجائزة إلى جانب المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان.

مهرجان البحر الأحمر

وسيتم تكريم المواهب الثلاثة البارزة تقديرا لمساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، ومن المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ويعرض 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين.

وتعتبر الممثلة ونجمة السينمائية وسفيرة النوايا الحسنة الفنانة يسرا، أيقونة الفن المصري والعربي، وواحدة من أكثر الأسماء شهرة في المنطقة بأكملها، متربعة على عرش الشاشة الفضية منذ أكثر من 50 عاماً، لعبت خلالها أدوار البطولة في العديد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وظهرت في أكثر من 100 فيلم، وتحظى أدوارها في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي قامت بأدائها بتأثير ملهم في الأجيال حتى يومنا هذا.

تكريم الفنانة يسرا

وبمناسبة الإعلان عن تكريم النجمة المصرية يسرا، علق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلاً: «تعد النجمة المصرية يسرا واحدة من الرائدات في صناعة السينما، وهي شخصية ثقافية ملهمة في العالم العربي، ويسرنا الاحتفاء بها وتكريمها جنبًا إلى جانب النجمين غاي ريتشي وشاروخان، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما، حيث يمثل الثلاثة دورًا مهمًا في هذا المجال، ونتطلع إلى استضافتهم والترحيب بهم في مدينة جدة».