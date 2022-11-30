فحص أكثر من 3 ملايين سيدة ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة» بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قدمت الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 3 ملايين و 502 ألف سيدة بمحافظة الشرقية منذ انطلاقها حتى الآن.

إعداد فرق طبية لتقديم الخدمات ضمن المبادرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إعداد فرق طبية تقدم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة للسيدات من خلال الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، بالإضافة لانتشار العيادات الطبية المتنقلة والفرق المتحركة التي كثفت جهودها خلال الأسبوع الماضي وانطلقت بالميادين والهيئات الحكومية المختلفة كالمديريات الخدمية، والجامعة، والكنائس، وغيرها، من أجل الوصول لكل سيدة وفتاة داخل محافظة الشرقية.

وأضاف أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة داخل مراكز الإحالة بمستشفيات المحافظة، التي تضمنت إجراء عمليات جراحية لاستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنها تستهدف الفحص الطبي لجميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة من 18 حتى 25 عامًا، ومن 25 حتى 38 عامًا، وأكثر من 38 عامًا، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات».

تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزي وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، مضيفًا أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوفير مستلزمات العمل بها، والتأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق العاملة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، واتباع معايير مكافحة العدوى، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية.