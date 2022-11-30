«الصحة» تناقش مع مسؤولي «إيني» تدريب الكوادر الطبية في إيطاليا

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بمؤسسة «إيني الإيطالية»، فيليبو أوبرتي، وعدد من ممثلي المؤسسة، إيفاد الكوادر الطبية لاستكمال التدريبات على رأس العمل في إيطاليا، فضلا عن استقبال عدد من الخبراء الإيطاليين لتقديم البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الطبية بمصر، ضمن الاتفاقية وضمن استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بقطاع الرعاية الصحية.

التعاون الصحي مع إيطاليا

ووجّه وزير الصحة، الشكر لممثلي الشركة، في اجتماعهما اليوم، لمناقشة المواقف التنفيذية لاتفاقيات التعاون بين الطرفين، قائلا إنّهم حريصون على توطيد سبل التعاون بين الجانبين بما يهدف إلى تحقيق الدعم والارتقاء للقطاع الصحي بمصر، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال الرعاية الصحية، بهدف تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة مستجدات العمل والمراحل التنفيذية لإنشاء وتشغيل وحدات للحروق، لافتا إلى بدء العمل في إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام الدولى بمحافظة بورسعيد للكبار والأطفال بطاقة استيعابية 12 سريرا.

مشروع صحة المجتمع

ولفت عبدالغفار، إلى مناقشة مستجدات العمل ضمن اتفاقية التعاون الخاصة بتنفيذ مشروع صحة المجتمع بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإحالة في حالات الطوارئ، من خلال تجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، فضلا عن تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي من الأطباء والإداريين، من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية، وفقا لخطط بناء القدرات وتطوير برامج التدريب.

وأضاف أنّ الاتفاقية تتضمن تنفيذ الحملات التوعوية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ حملات التوعية تتضمن؛ «التوعية ضد فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي، والوقاية من الأمراض المعدية في المدارس والمنزل، وسلامة ونظافة الغذاء».

وأشار إلى توجيه الوزير بتكثيف الاجتماعات بين مجموعات العمل من الطرفين، للمتابعة عن كثب مراحل تنفيذ اتفاقيات التعاون، فضلا عن الإسراع في خطوات التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

حملات للوقاية من الأمراض المعدية

وأوضح أنّ الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية بمحافظتي مرسى مطروح وجنوب سيناء، تتضمن تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الأمراض المعدية لطلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز برنامج الصحة الواحدة في محافظة مرسى مطروح من خلال دعم أنظمة الطوارئ وصحة الأم والطفل عن طريق توفير الحضانات وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن جانب مؤسسة «إيني»، حضر مدير الصحة العالمية لشركة ENI leco، وسيمون مورتارا، ومدير عام الشركة بمصر ماتيا كامبنياتي، نائب المدير العام الدكتور محمود أبو اليزيد، ومدير مشروعات الصحة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة «إيني»، جايدا نامر.