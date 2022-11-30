الصحة: ارتفاع عدد الأسرة في المستشفيات إلى 42 ألفا خلال 8 سنوات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن عدد أسرة المستشفيات الموجودة في مصر قبل 8 سنوات كان ما يقارب من 98 ألف سرير، وتجاوز الآن، إلى نحو 140 ألفًا، بزيادة ما يقارب من 5000 سرير سنويًا، وهو رقم كبير جدًا يصعب على كثير من الدول تحقيقه.

15 ألف سرير بالعنايات المركزة بالمستشفيات

أضاف «عبد الغفار» في حوار على فضائية «dmc»، أن مصر كان بها ما يقرب من 4800 سرير بالعنايات المركزة قبل 8 سنوات، أما الآن فقد تخطت 15 ألفًا، مشيرًا إلى نجاح مصر بعبور المواطنين بأمان من أزمة كورونا، رغم منع الدول الصناعية المصدرة لأجهزة العناية المركزة التصدير بذلك الوقت.

توفير أكثر من 1300 جهاز تنفس صناعي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه رغم الحصول على أجهزة التنفس الصناعي، استطاعت الدولة المصرية توفير أكثر من 1300 جهاز تنفس صناعي، من خلال اعتمادها على التصنيع إلى جانب استيراد الأجهزة، ليكون لدى مصر أول جهاز تنفس صناعي بأيادٍ مصرية، وحاصل على موافقة هيئة الدواء المصري.