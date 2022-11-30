موعد ومكان عزاء المفكر السياسي أمين إسكندر

تتلقى أسرة المفكر السياسي أمين إسكندر، عزاءه اليوم الأربعاء، من السادسة إلى التاسعة مساء بكنيسة الرسولين بطرس وبولس داخل الكاتدرائية بالعباسية، بعدما وافته المنية، الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 70 عاما.

وشُيعت جنازة أمين إسكندر، أمس، وسط العشرات من السياسيين وقيادات الأحزاب والأهالي في «كنيسة الملاك بطوسون» بحي شبرا مصر، وعلى رأسهم السياسي حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، وجورج إسحق، ومجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وكمال زايد القيادي بحزب الكرامة وعضو الأمانة العامة للحوار الوطني، ومحمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي محمد منيب القيادي بحزب الكرامة، وسيد الطوخي رئيس تحرير جريدة «الكرامة» ونائب رئيس حزب الكرامة، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وتحولت صفحات السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفاتر تعازي لرحيل المفكر السياسي أمين إسكندر، ناعينه بكلمات حزينة، من بينهم المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي.