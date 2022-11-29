خروج جثمان أمين إسكندر من كنيسة الملاك في شارع وطسون.. و«التنسقية» تنعاه

شُيع جثمان الكاتب والسياسي الراحل أمين إسكندر، قبل قليل، من كنيسة الملاك بوطسن بشبرا مصر، عقب إتمام مراسم الجنازة ليذهب الجثمان إلى مثواه الأخير.

صراعه مع المرض

ورحل المفكر السياسي أمين إسكندر عن عالمنا أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض دخل على إثره في غيبوبة أودت بحياته، لتنتهي رحلته مع السياسية عن عمر ناهز 70 عامًا.

كتاب وسياسيون في جنارة الراحل أمين إسكندر

وكان من أبرز الحضور في جنازة أمين إسكندر، حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، وجورج إسحق، ومجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وكمال زايد القيادي بحزب الكرامة وعضو الأمانة العامة للحوار الوطني، ومحمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي محمد منيب القيادي بحزب الكرامة، وسيد الطوخي رئيس تحرير جريدة الكرامة ونائب رئيس حزب الكرامة، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وحضر أيضًا، الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، والنائب السابق محمد عبد الغني، ومحمد سامي الرئيس الاسبق لحزب الكرامة.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السياسي الراحل، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.