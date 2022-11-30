السيسي يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بالعيد القومي لبلاده

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلي الرئيس فوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد رئيس الجمهورية، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى للتهنئة بهذه المناسبة.

السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس باربادوس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلي ساندرا برينيلا ماسون رئيس جمهورية باربادوس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.