رئيس التحرير

أحمد الخطيب

السيسي يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بالعيد القومي لبلاده

كتب:

أ ش أ
03:07 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرئيس السيسى

الرئيس السيسى

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلي الرئيس فوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد رئيس الجمهورية، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى للتهنئة بهذه المناسبة.

السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس باربادوس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلي ساندرا برينيلا ماسون رئيس جمهورية باربادوس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

اقرأ المزيد:

نائب رئيس البرلمان العربي يثمن دعم قادة العالم لدعوة السيسى بإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى

مساعد وزير الخارجية الأسبق: «السيسى» لعب دوراً كبيراً فى استعادة مكانة مصر عربياً وأفريقياً ودولياً

غداً.. انطلاق مؤتمر البرلمانيين الشباب فى شرم الشيخ برعاية «السيسى»
بقلم أ ش أ