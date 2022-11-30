رئيس جامعة عين شمس: نتقدم للاعتماد المؤسسي قريبا

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة بصدد التقدم للاعتماد المؤسسي، موضحا أنه عمل كبير وضخم يحتاج لجهود مشتركة ومنظمة بين جميع أعضاء فريق العمل.

زيادة إنتاجية رأس المال البشري

من جانبها، قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن الاهتمام بمخرجات التعليم يمثل الركيزة الأساسية لزيادة إنتاجية رأس المال البشري وتعزيز ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي.

وأشارت إلى أن ما تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي من الدعوة لضرورة ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل يمثل بالنسبة لنا في هيئة جودة التعليم استراتيجية عمل حقيقية تتبناها الهيئة من خلال اعتمادها لمختلف برامج التعليم في كل التخصصات وفق أحدث المعايير.

نشر الوعي بثقافة الجودة

واستعرضت يوهانسن عيد، رسالة وأهداف الهيئة من نشر الوعي بثقافة الجودة والارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية، وتأكيد الثقة في مخرجات العملية التعليمية محليا وإقليمية ودوليا بما يدعم الانتماء والحفاظ علىهوية الأمة وثقافتها والتنسيق مع المؤسسات التعليمية، بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة

جاء ذلك خلال لقاء في جامعة عين شمس بالدكتور، محمود المتيني، رئيس الجامعة.