رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ندوة مصر الرقمية» 

كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس 5 من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في مسابقة ندوة مصر الرقمية «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل»، وأشار أثناء حواره مع الطلاب إلى الطفرات التكنولوجية الحديثة السريعة التي نشهدها هذه الأيام في مختلف المجالات والتي جعلت من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورة حتمية.

جامعة عين شمس

وحث الدكتور محمود المتيني، الطلاب على تنمية قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً لتوفير كافة التدريبات اللازمة والمتاحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات المجتمعية الداعمة.

تثقيف وتوعية الطلاب في مختلف المجالات

ودعا الطلاب إلى الحرص على حضور الفاعليات التي تنظمها الجامعة من خلال الموسم الثقافي الفني الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تثقيف وتوعية الطلاب في مختلف المجالات.

وكرم الدكتور محمود المتيني الطلاب «ماريا جورچ كلية حقوق الفرقة الثالثة، وعبد الرحمن أحمد كلية الآداب، ومحمد أحمد محمد كلية الحقوق، ونادر أيمن كلية الزراعة، وعمرو عصام كامل، إدارة التربية العسكرية بالجامعة»، وتسلم المكرمون هدايا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي عبارة عن أجهزة محمول حديثة.