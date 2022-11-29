رئيس جامعة عين شمس: المدينة الطبية تستقبل 1.2 مليون مريض سنويا

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنَّ المدينة الطبية بالجامعة تعني تعليم طبي وتدريب طبي وبحث علمي طبي وعلاج طبي، مؤكّداً أنَّها تخدم مليون و200 ألف مريض سنوياً وتستقبل 350 ألف حالة عمليات في السنة.

المدينة تخدم الرعاية الصحية الأولى والثانية

وأضاف «المتيني» خلال جولة وزير التعليم العالي للمدينة الطبية، أنَّ كل التخصصات موجود بالمدينة، مؤكداً أنها تخدم الرعاية الصحية الأولى والثاني، موضحاً أن المدينة بها فكر شامل لأجيال طويلة.

التبرعات للمدينة الطبية 1.7 مليار جنيه

وأكّد رئيس جامعة عين شمس، أنَّ المدينة الطبية بها استدامة لأنَّها تقع في قلب جامعة وكلية الطب بما يحقق الاستدامة «جيل يسلم جيل»، لافتاً إلى أنَّ التبرعات للمدينة بلغت مليار و700 مليون جنيه، إلى جانب الجهود الذاتية من أعضاء هيئة التدريس.