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الصين تمنح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ميدالية سور الصين العظيم الذهبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
04:48 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزير الداخلية

وزير الداخلية

كرمت وزارة الأمن العام الصينية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمنحه ميدالية سور الصين العظيم الذهبية، التي تعد من أرفع الأوسمة الصينية التي تقدم لمسؤولين غير صينيين، وذلك تقديرا من الجانب الصيني للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمني الثنائي في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

التعاون الأمني من أجل الازدهار المشترك

قامت وزارة الداخلية بتلبية دعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة افتراضيا في أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمي، المنعقد بجمهورية الصين الشعبية خلال يومي 29 و30 نوفمبر، تحت شعار التعاون الأمني من أجل الازدهار المشترك، وذلك في إطار علاقات التعاون المتميزة القائمة بين أجهزة الأمن المصرية ونظيرتها الصينية.

وجاء ذلك بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى لمناقشة تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجالات الأمن، وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع