«الداخلية»: ضبط 42 ألف مخالفة سرعة وانتهاء تراخيص في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 42272 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

مخالفات مرورية متنوعة

- 18244 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

-162 مخالفة السير دون تراخيص.

- 8 دراجات نارية مخالفة.

- 26 مخالفة موقف عشوائي.

- 12 مخالفة شروط التراخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.