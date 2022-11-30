«الداخلية»: تحرير 2098 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:44 ص | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية- صورة ارشيقفية
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط مخالفات مرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2098 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مخالفات مرورية متنوعة
واصلت الإدارة العامة حملاتها المستمرة على الطرق، وحررت 623 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.