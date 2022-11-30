«الداخلية» تضبط لصوص الحقائب في حلوان

كشفت الاجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكسر في الذراع الأيسر، حيث اتهمت شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها حال سيرها في دائرة القسم بأسلوب الخطف، ما أدى إلى سقوطها أرضا وإصابتها، وتبيّن أنّ الشنطة داخلها هاتفين محمولين، وبعض المتعلقات الشخصية، ومبلغ مالي، وقرط ذهبي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبيّن أنّهما شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بأماكن ترددهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن أنّها ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وأقرا بتخلصهما من الحقيبة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المُبلغة اتهمتهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.