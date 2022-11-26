رئيس الطاقة المتجددة سابقا: اهتمام غير مسبوق من الدولة بإنتاج الكهرباء

قال الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة مع بداية عملها في عام 1986، إلا أن الأمر حصل على دفعة قوية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة بعد صدور الدستور المصري 2014.

السبكي: قانون تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة

أضاف «السبكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الدستور الصادر في 2014، نص على أن الدولة ستكون ملتزمة بتنمية الطاقات المتجددة والبحث العلمي في هذا المجال، حتى تطور هذا إلى صدور قانون لتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة في ديسمبر 2014.

السبكي: القانون مثل حافزًا قويًا للعديد من المشروعات

واستطرد: «قانون تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، نص على عدة آليات لتنمية الطاقات المتجددة، التي كان من نتاجها مشروع بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الشمس، ما مثل حافزًا قويًا لإنشاء العديد من المشروعات».

وأوضح أنه خلال الأيام الماضية، قررت الحكومة المصرية طرح أراضي للمستثمرين، من أجل إنشاء 29 ألف ميجا وات من مشروعات إنتاج الكهرباء، وهو أحد أجزاء البروتوكولات الموقعة على هامش قمة المناخ.

وتابع: «تم توقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى عدد من التعاقدات التي ستدخل مرحلة التنفيذ سريعا، ومجموعها 29 ألف ميجا وات في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم يستخدم فيها الطاقات المتجددة بشكل حصري لإنتاج الهيدروجين».