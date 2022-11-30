«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سعيد عمارة، وأشرف عبد الونيس، واللواء حسن البحيري، و هالة أبو السعد، والدكتورة هدى الطنباري، والمهندس علي العجواني، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والعميد محمد الرويني، من مديرية الأمن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن.

تخصيص 3000م لإقامة مدرسة برج مغيزل للتعليم الأساسي

ووافق المجلس التنفيذي، على تخصيص 3000م أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة برج مغيزل للتعليم الأساسي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مطوبس، كما وافق على تخصيص مساحة 103.5م بريد بقرية دمرو زمام جمعية دمرو.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 4 قيراط لإقامة محطة رفع صرف صحى بناحية عزبة الماريا بكفر العجمى بمركز بيلا، كما وافق على تخصيص مساحة 12 سهم و 2 قيراط لإقامة محطة صرف صحى بناحية الفن سيدى سالم.

تخصيص مساحة لإقامة مركز شباب

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 6 أسهم و16 قيراط لإقامة مركز شباب بناحية المنشأة الصغري بمركز قلين، كما وافق على تخصيص مساحة 345.5 أملاك دولة لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية ميت الديبة بمركز قلين.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة وسيطة لجمع المخلفات، ولحين الانتهاء من إقامة مصنع لتدوير القمامة لمدينة كفر الشيخ، كما وافق على تخصيص قطعتى الأرض في مدينتي بيلا وبلطيم لإقامة منافذ للسلع المتنوعة المخفضة للمنطقة الشمالية العسكرية، لخدمة أهالي المحافظة.