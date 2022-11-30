محافظ كفر الشيخ يكرم أصغر طفلة حاصلة على بطولة أفريقيا في لعبة الكونغ فو

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الطفلة علياء أحمد عبد الله، 5 سنوات، الحاصلة على ميداليات ذهبية وأحزمة في البطولة الأفريقية، وبطولة الجمهورية والمسابقات المحلية في لعبة الكونغ فو بعد ممارستها اللعبة بـ7 أشهر.

انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سعيد عمارة، وهالة أبو السعد، أعضاء مجلس النواب، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالطفلة، وأسرتها بتشجيعها على ممارسة الرياضة، لتكون امتداداً لوالدتها نسمة العافي، التي حازت على بطولات على مستوى الجمهورية وأفريقيا، موجهاً الشكر للطفلة على علياء ولمدربها زكريا الإخريطي.

يذكر أن الطفلة علياء أحمد، حصلت على المركز الأول في بطولة محافظة كفر الشيخ للشباب والرياضة، وشاركت في بطولة القطاع بالإسكندرية، وحصلت على أول القطاع وميدالية ذهبية، في لعبة الكنغوفو، وتغلبت على منافسيها، وبعدها شاركت في بطولة الجمهورية وحصلت على الميدالية الذهبية.

أصغر طفلة حاصلة على بطولة أفريقيا في لعبة الكونغ فو

كما شاركت مؤخراً في البطولة الأفريقية، التي شهدتها الصالة رقم 3 باستاد القاهرة في شهر سبتمبر الماضي 2022م، وحصلت على الميدالية الذهبية، وحزامين دوليين أفريقيين الأصفر والبرتقالي، وحصلت على المركز الأول في بطولة المحافظة التي شهدها استاد كفر الشيخ، وحصلت على الأحزمة المحلية، منها الحزام الأصفر والبرتقالي والأخضر، بقيادة الكابتن زكريا الإخريطي.